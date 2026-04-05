Mérida cae en una final épica que gana Navone

Navone ganó por 6-2, 4-6 y 7-5 después de dos horas y 17 minutos. Los numerosos errores no forzados, casi el doble que su adversario y el decaimiento físico del español, que no pudo remontar tal y como había hecho a lo largo del torneo, no fue pasado por alto para el argentino que se situará entre los cincuenta mejores del mundo este lunes. Mérida, sin embargo, resucitó en los juegos finales. Sobrevivió a dos puntos de partido con 5-3 en contra e igualó a 5. Pero ya no dio para más y su rival se hizo con la victoria.

El séptimo favorito del torneo, que necesitó tres horas y media, el partido más largo de la competición, y salvar dos puntos de partido en la semifinal del sábado contra Botic Van de Zandschuulp afrontó más fresco el tramo último de la final. Mérida había disputado la fase previa y tres sets en cada uno de sus encuentros del cuadro principal.

Navone, que será el 42 del ránking, logró por fin ganar en Bucarest. Impuso su experiencia ante el español que jugaba una por primera vez en su segundo torneo ATP profesional. El argentino, sin embargo, afrontó el choque con la experiencia de las derrotas de bucarest hace dos años, ante el húngaro Fabian Marozsan, al que derrotó Mérida en semifinales, y la de Sao Paulo, ese mismo 2024, superado por su compatriota Sebastián Báez. Sin embargo, ante el español salvó el maleficio y logró inaugurar su palmarés.