Navone: "Me saqué un peso de encima"

El sudamericano ganó en tres sets y dos horas y 17 minutos al español Daniel Mérida.

"Muy feliz. Ha sido increíble. Pensé que me iba a llevar más tiempo. Fue difícil toda la etapa, pero ser reconocido al final con un título ATP y me saqué ese peso de encima. Tengo 25 años, soy joven, y por ahí lo podía llegar a hacer, pero nunca se sabe cuándo puede ser el primero", reconoció Navone.

"Por suerte fue aquí en Bucarest jugando muy bien y luchando y compitiendo en todos los partidos y ganar a un difícil oponente y eso fue lo más lindo. Muy lindo y contento de formar parte del historial del torneo", indicó Navone, que reconoció que sufrió especialmente en el tercer set, que tuvo cuesta arriba y supo enderezar.

"Sí, tuvo muchos altos y bajos ese el tercer set. 3-1 abajo, no le encontraba la vuelta, pegaba fuerte a la derecha, muy fuerte, de lo más fuerte que he visto en el circuito, y la rompía. Pero pasé de 1-3 a 5-3 y 40-15 y luego tensión, 5-4, 5-5 y en el 6-5 hice lo que tenía que hacer y saqué la diferencia ahí", narró feliz el argentino.