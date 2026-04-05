Tenis
05 de abril de 2026 - 12:55

Navone: "Me saqué un peso de encima"

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Redacción deportes, 5 abr (EFE).- El argentino Mariano Navone, que logró este domingo en Bucarest el primer título de su carrera, reconoció que se siente aliviado por inaugurar su historial de éxitos después de haber perdido dos finales antes, en 2024, en este mismo torneo y en Sao Paulo.

Por EFE

El sudamericano ganó en tres sets y dos horas y 17 minutos al español Daniel Mérida.

"Muy feliz. Ha sido increíble. Pensé que me iba a llevar más tiempo. Fue difícil toda la etapa, pero ser reconocido al final con un título ATP y me saqué ese peso de encima. Tengo 25 años, soy joven, y por ahí lo podía llegar a hacer, pero nunca se sabe cuándo puede ser el primero", reconoció Navone.

"Por suerte fue aquí en Bucarest jugando muy bien y luchando y compitiendo en todos los partidos y ganar a un difícil oponente y eso fue lo más lindo. Muy lindo y contento de formar parte del historial del torneo", indicó Navone, que reconoció que sufrió especialmente en el tercer set, que tuvo cuesta arriba y supo enderezar.

"Sí, tuvo muchos altos y bajos ese el tercer set. 3-1 abajo, no le encontraba la vuelta, pegaba fuerte a la derecha, muy fuerte, de lo más fuerte que he visto en el circuito, y la rompía. Pero pasé de 1-3 a 5-3 y 40-15 y luego tensión, 5-4, 5-5 y en el 6-5 hice lo que tenía que hacer y saqué la diferencia ahí", narró feliz el argentino.