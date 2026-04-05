Norrie, Monfils, Tabilo y Humbert se meten en dieciseisavos de final en Montecarlo

El británico Cameron Norrie necesitó de tres sets y casi tres horas de juego para imponerse al serbio Miomir Kecmanovic (6-2, 4-6, 7-6). Norrie empezó dominando con contundencia, pero se le atragantó la segunda manga y tuvo que sufrir hasta el 'tie break' para llevarse la última.

El tenista británico no ganaba un partido sobre la arcilla de Montecarlo desde 2019. En la siguiente ronda, le espera el australiano Alex de Miñaur, con quien casualmente debutará en el cuadro de dobles como pareja contra los italianos Berrettini y Vavassori.

Por su parte, el veterano tenista francés Gael Monfils, en su última temporada antes de retirarse, se impuso también en tres sets al neerlandés Tallon Griekspoor (6-7, 6-1, 6-4). Su rival en dieciseisavos será el kazajo Alexander Bublik.

Griekspoor se llevó la primera manga de forma milagrosa, pues ya estaba aquejado de unas molestias en su brazo derecho que le impidieron rendir a su nivel durante el resto del encuentro. Decidió no retirarse del partido, pero no pudo hacer nada ante la entereza del francés, muy apoyado por la grada de Montecarlo.

En el tercer encuentro de la jornada dentro del cuadro principal, el chileno Alejandro Tabilo no dio opción al húngaro Marton Fucsovics (6-4, 6-3). El vigente número 39 del 'ranking' ATP apenas necesitó una hora y 22 minutos para superar a su oponente.

El rival del chileno en la siguiente ronda saldrá del cruce entre el checo Jiri Lehecka y el estadounidense Emilio Nava, 104 del mundo, que superó al francés Quentin Halys y al belga David Goffin en las rondas clasificatorias.

El encuentro que cerraba la primera jornada en el cuadro principal era el duelo entre los franceses Moise Kouame y Ugo Humbert. Kouame, 328 del mundo con apenas 17 años y que participaba gracias a una 'wild card', plantó cara a Humbert, al que le costó cerrar el partido, pero finalmente no necesitó más que dos sets (6-3, 7-5).

El francés se enfrentará en dieciseisavos de final al italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, que se encuentra en plena batalla contra el español Carlos Alcaraz por ocupar la cabeza del 'ranking' ATP.

Desde las rondas clasificatorias, consiguieron meterse en el cuadro principal el argentino Francisco Comesaña, el estadounidense Emilio Nava, el argentino Juan Manuel Cerúndolo, el francés Alexandre Muller, el belga Alexander Blockx, el chileno Cristian Garín, el kazajo Alexander Shevchenko, el italiano Matteo Arnaldi, el estadounidense Ethan Quinn y el español Roberto Bautista (los tres últimos, como 'lucky losers').