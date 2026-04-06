El argentino Francisco Cerúndolo avanza a segunda ronda en Montecarlo

Francisco Cerúndolo (19 del ránking ATP) eliminó al tres veces campeón de este torneo, el griego Tsitsipas (48), al que derrotó por 7-5 y 6-4 en poco más de dos horas de juego, que dominó desde el inicio del encuentro.

El tenista de Buenos Aires se medirá en la segunda ronda, este miércoles, al checo Tomas Machac (53).

Su hermano pequeño Juan Manuel Cerúndolo (71) no tuvo la misma suerte y cayó eliminado ante el monegasco Valentin Vacherot (23) en un partido muy ajustado, que terminó 5-7, 6-2 y 6-1.

A pesar de que el argentino comenzó con buen pie y se adjudicó el primer set, no pudo resistir el juego de su rival y cayó en la dos siguientes mangas.

Tampoco tuvo suerte Comesaña (99), que se despidió de la tierra batida de Montecarlo al caer ante el italiano Flavio Cobolli (16) y uno de los cabezas de serie del torneo, por 7-5, 2-6 y 6-3, en un duelo muy parejo, pero en el que se impuso el mejor ataque del europeo en la tercera manga.