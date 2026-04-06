06 de abril de 2026 - 12:15
El chileno Cristian Garín vence a Arnaldi y se medirá con Zverev en segunda ronda
Redacción Deportes, 6 abr (EFE).- El chileno Cristian Garín venció este lunes por 6-2 y 6-4 al italiano Matteo Arnaldi y avanzó a la segunda ronda del Masters 1.000 de Montecarlo, en la que se enfrentará al tercer cabeza de serie, el alemán Alexander Zverev, este miércoles.
El jugador chileno, 109 del 'rankingp ATP, jugó la fase previa del torneo, en la que eliminó al Georgiano Nikoloz Basilashvili (124) por 7-5 y 6-0, y al neerlandés Jesper de Jong (108) por 7-5, 1-6 y 6-1.
Garín sólo necesitó hora y media de partido para superar al italiano, al que dominó de principio a fin.