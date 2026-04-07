Tenis
07 de abril de 2026 - 08:30

El argentino Tomás Etcheverry derrota a Dimitrov y avanza a dieciseisavos en Montecarlo

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Redacción deportes, 7 abr (EFE).- El tenista argentino y número 30 del mundo, Tomás Martín Etcheverry, se ha impuesto al búlgaro Grigor Dimitrov (93) por 6-4, 2-6 y 6-3; y certifica su clasificación hacia los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Montecarlo.

Por EFE

No comenzó bien el argentino que, tras perder su servicio en el tercer juego, tuvo que remontar tras romper dos servicios a Dimitrov y poder sumar a su casillero la primera manga del encuentro.

Ya en el segundo set, Etcheverry falló en su primer saque y en su tercero que, combinado con el buen hacer de la diestra y el revés del búlgaro, hizo que este pusiera las tablas en el marcador.

Etcheverry cerró el partido con un sólido tercer set en el que no concedió ningún saque y le sirvió para romper el servicio de la Dimitrov en el sexto juego para poner fin a un partido que duró 1 hora y 57 minutos.

De esta manera, la raqueta argentina avanza hacia los diecisesiavos de final y se enfrentará mañana al vencedor del encuentro entre el francés Terence Atmane (45) y el estadounidense Ethan Quinn (54).

Etcheverry se convierte junto a Francisco Cerúndolo (19) y Sebastián Baez (65) en los únicos tres argentinos en el torneo monegasco de tierra batida; y en caso de que este último venciese a Carlos Alcaraz en su respectivo encuentro, ambos argentinos podrían cruzarse en octavos de final.