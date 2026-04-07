El argentino Tomás Etcheverry derrota a Dimitrov y avanza a dieciseisavos en Montecarlo

No comenzó bien el argentino que, tras perder su servicio en el tercer juego, tuvo que remontar tras romper dos servicios a Dimitrov y poder sumar a su casillero la primera manga del encuentro.

Ya en el segundo set, Etcheverry falló en su primer saque y en su tercero que, combinado con el buen hacer de la diestra y el revés del búlgaro, hizo que este pusiera las tablas en el marcador.

Etcheverry cerró el partido con un sólido tercer set en el que no concedió ningún saque y le sirvió para romper el servicio de la Dimitrov en el sexto juego para poner fin a un partido que duró 1 hora y 57 minutos.

De esta manera, la raqueta argentina avanza hacia los diecisesiavos de final y se enfrentará mañana al vencedor del encuentro entre el francés Terence Atmane (45) y el estadounidense Ethan Quinn (54).

Etcheverry se convierte junto a Francisco Cerúndolo (19) y Sebastián Baez (65) en los únicos tres argentinos en el torneo monegasco de tierra batida; y en caso de que este último venciese a Carlos Alcaraz en su respectivo encuentro, ambos argentinos podrían cruzarse en octavos de final.