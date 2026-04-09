Holger Rune anuncia su regreso a las pistas

El tenista de 22 años, que figura aún en la relación de inscritos del Masters 1000 de Roma, a principios de mayo, jugará por tercera vez el torneo de Hamburgo, donde llegó a cuartos de final en 2024.
"Lo más duro comienza en Hamburgo. Tengo ganas de volver a la arcilla y revivir por fin ese ambiente después de ese parón tan largo", señaló en redes sociales el jugador danés que llegó a ser el cuarto del mundo.
El torneo de Hamburgo se disputará del 17 al 23 de mayo, justo la semana antes al inicio de Roland Garros.
Antes de su lesión, Rune acumuló un récord de 36 victorias y 22 derrotas en 2025 con el éxito logrado en el torneo de Barcelona como principal momento de ese curso, tras ganar en la final al actual número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz y sumar su quinto título como profesional.
Holgar Rune se suma al cartel del torneo hamburgués que ya cuenta con la presencia confirmada del alemán Alexander Zverev y el vigente campeón, el italiano Flavio Cobolli.