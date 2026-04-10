Tenis
10 de abril de 2026 - 12:10

Andreozzi y Guinard eliminan a Granollers y Zeballos en cuartos de dobles

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Redacción deportes, 10 abr (EFE).- El dueto formado por el argentino Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard se impusieron a los primeros favoritos, el español Marcel Granollers y el también argentino Horacio Zeballos, y alcanzaron las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo.

Por EFE

Granollers y Zeballos, finalistas este 2026 en Dallas perdió por 6-4, 4-6 y 10-8 en una hora y 35 minutos tal y como sucedió en marzo, en el Masters 1000 de Indian Wells donde Andreozzi y Guinard se impusieron a la mejor pareja actualmente del mundo en dobles.

Andreozzi y Guinard jugarán en semifinales contra el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic que ganaron al estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski por 6-4, 3-6 y 11-9.

Por el otro lado del cuadro, los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz se situaron en semifinales al impoenrse a los británico Julian Cash y Lloyd Glasspool, segundos cabezas de serie, por 6-4 y 7-6(1).