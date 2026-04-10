Andreozzi y Guinard eliminan a Granollers y Zeballos en cuartos de dobles

Granollers y Zeballos, finalistas este 2026 en Dallas perdió por 6-4, 4-6 y 10-8 en una hora y 35 minutos tal y como sucedió en marzo, en el Masters 1000 de Indian Wells donde Andreozzi y Guinard se impusieron a la mejor pareja actualmente del mundo en dobles.
Andreozzi y Guinard jugarán en semifinales contra el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic que ganaron al estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski por 6-4, 3-6 y 11-9.
Por el otro lado del cuadro, los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz se situaron en semifinales al impoenrse a los británico Julian Cash y Lloyd Glasspool, segundos cabezas de serie, por 6-4 y 7-6(1).