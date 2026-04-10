Kaitlin Quevedo: "Estoy muy orgullosa de cómo he competido y de mi actitud"

"Estoy muy orgullosa de cómo he competido y de mi actitud, es lo que más me quería exigir en este partido porque es todo nuevo. Quería dar todo lo que podía y es lo que hice. He tenido premio y estoy muy contenta por todo el equipo. Sé que vamos a seguir luchando", añadió, en declaraciones a la Real Federación Española de Tenis (RFET).

El encuentro estaba empatado a un set cuando se produjo la retirada de la jugadora eslovena (4-6 y 6-2). Quevedo tuvo un recuerdo para ella: "A nadie le gusta acabar un partido así, y menos en una competición como esta. Le deseo una recuperación muy rápida a Tamara".

La joven tenista española, número 127 en el 'ránking' mundial, fue la elegida por la seleccionadora Carla Suárez para el primer partido de la ronda que se disputa en Portoroz (Eslovenia). Era su debut en una Copa Billie Jean King.

"Cuando salí de la pista, mis compañeras me preguntaron si había sufrido, y yo les dije que no, al contrario. Estoy muy agradecida de poder estar aquí y tener esta experiencia", explicó.

Quevedo está asignada también, si fuera necesario, para disputar el cuarto partido de la serie entre España y Eslovenia, en ese caso contra Veronika Erjavec, número 99 del mundo. Antes, Leyre Romero disputa este viernes el segundo encuentro contra la misma Erjavec y, este sábado, Sara Sorribes y Aliona Bolsova se medirán en dobles a Kaja Juvan y Nika Radisic.

"Es todo nuevo para mí, así que lo he disfrutado un montón y estoy muy contenta. Es un orgullo representar a España y no sentía mucha presión. Fue muy divertido y estaba luchando, haciéndolo lo mejor que podía. Le di la vuelta y al final pasó lo que pasó", concluyó Quevedo.

La selección vencedora del cruce, al mejor de cinco encuentros, obtendrá plaza entre las ocho mejores selecciones que participarán en las finales de la 'Copa Davis' femenina en Shenzhen (China) en septiembre.