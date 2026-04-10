Leyre Romero no puede con Erjavec que iguala la eliminatoria para Eslovenia (1-1)

Un duelo reñido en el que la veteranía de Erjavec terminó por imponerse y le dio el punto a Eslovenia. Con este resultado, la eliminatoria queda igualada 1-1 tras la primera jornada.

Con este enfrentamiento, Romero y Erjavec ya se han enfrentado en un total de tres ocasiones, todos resueltos con victoria de la eslovena. La primera en 2023, en la final de Santa Margherita di Pula, y la segunda en febrero de este año en Antalya (Turquía), en un torneo WTA 125.

Previamente, Kaitlin Quevedo, en su debut con el conjunto que capitanea Carla Suárez, logró el primer punto para España beneficiada por la retirada de Tamara Zidansek, quien tuvo que abandonar debido a una lesión nada más comenzar el tercer set, cuando el partido estaba igualado (4-6 y 6-2).

Este sábado, el dobles formado por la medallista olímpica Sara Sorribes y Aliona Bolsova abrirá la jornada frente a Kaja Juvan y Nika Radišić, con el objetivo de acercar a España a la fase final de la BJK, que se disputará en Shenzhen (China) el próximo septiembre. En el caso de la medallista olímpica, lo hará tras la pausa que hizo en su carrera por problemas mentales y físicos.

En cuanto a los individuales programados para el sábado, está por confirmar la participación de la eslovena Tamara Zidanšek, que se retiró por lesión en su partido ante Kaitlin Quevedo que disputará el cuarto partido de la eliminatoria y, en caso de que se llegue a un quinto encuentro decisivo, la seleccionadora Carla Suárez deberá decidir si apuesta de nuevo por Leyre Romero o da entrada a otra jugadora.