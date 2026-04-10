Vacherot desafía a Alcaraz

Nunca hasta ahora han coincidido el batallador jugador de Mónaco y el murciano. Vacherot, de 27 años y 23 del ránking ATP, dio un salto en su carrera y disparó su repercusión en el Masters 1000 de Shanghai del pasado año, donde inesperadamente, desde la fase previa, logró el titulo.

El primer jugador en alcanzar sus primeras semifinales en el circuito ATP en dos eventos Masters 1000 tardó dos horas y 25 minutos en ganar al sexto jugador del mundo. Ahora desafía a Alcaraz que arrolló previamente al kazajo Alexander Bublik.

El héroe local Valentín Vacherot ya hizo historia el jueves tras remontar un set en contra para derrotar al polaco Hubert Hurkacz y convertirse en el primer monegasco en alcanzar los cuartos de final del torneo. Fue su segunda victoria ante un top 10 esta semana después de eliminar al finalista del año pasado, el italiano Lorenzo Musetti en segunda ronda y estará entre los veinte primeros del la clasificación mundial.