Zverev aplaca a Fonseca y se sitúa en semifinales de MOntecarlo

El germano de 28 años, tercer favorito, se convirtió en el cuarto jugador en la historia del torneo en alcanzar diez semifinales de un Masters 1000 en tierra batida. Solo queda por detrás de Rafa Nadal (37), Novak Djokovic (28) y Roger Federer (19). Nunca se había enfrentado al prometedor tenista sudamericano, al que superó después de dos horas y cuarenta minutos.

Fonseca, que solo ha podido ganar en seis encuentros a un rival del top 10, en el Abierto de Australia del pasado año al ruso Andrey Rublev, se quedó en puertas de lograr una de las victorias más importantes de su carrera pero la remontada que emprendió tras ceder la primera manga se quedó a medias.

El jugador de 19 años, que el pasado curso ganó en Buenos Aires y Basilea, sus únicos trofeos hasta ahora, se rehízo tras perder la primera manga y dominó el segundo set donde ofreció su mejor tenis. Tras ir 2-0 por debajo se situó con 5-3 y el saque. Zverev reaccionó pero el desenlace de la manga llegó a 'tie break' que logró Fonseca. El choque se fue al tercer parcial, el definitivo.

Zverev rompió de entrada el saque de su rival y contó con una renta de 2-0 que consolidó hasta cerrar el triunfo. El alemán es el que más victorias ha logrado en torneos de Masters 1000 de la década, con 109 y consiguió su semifinal 83 en el circuito, la vigésima séptima en torneos Masters 1000.

El tercer jugador del mundo, que ya alcanzó este tramo en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, se erigió en el segundo alemán en lograr tres semifinales en Montecarlo después de Boris Beker. EFEapa-fc