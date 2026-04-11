Alcaraz: "Es el lugar soñado para todos"

"Es el lugar soñado para todos... El número uno está en juego, así que eso hace que la final sea aún más especial. Estoy muy emocionado por nuestro primer encuentro este año" dijo sobre la pista Alcaraz.

"Yo estoy luchando por mi segundo título aquí en Montecarlo y Jannik por el primero", recordó el murciano que superó en semifinales, por un doble 6-4 al ídolo local Valentin Vacherot.

"Me alegra haber ganado este partido tan duro, Valentin está jugando con mucha confianza, en casa. Ha sido una semana complicada para mí. A ver qué tal va la final, tengo muchas ganas", dijo Alcaraz.