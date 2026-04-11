Tenis
11 de abril de 2026 - 12:50

Alcaraz: "Es el lugar soñado para todos"

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Redacción deportes, 11 abr (EFE).- El español Carlos Alcaraz se mostró feliz de alargar la racha victoriosa en el Masters 1000 de Montecarlo que ganó el pasado año y del reencuentro, por primera vez en el 2026, con el italiano Jannik Sinner con el que, además del trofeo, pondrá en juego este domingo la condición de número uno del mundo.

Por EFE

"Es el lugar soñado para todos... El número uno está en juego, así que eso hace que la final sea aún más especial. Estoy muy emocionado por nuestro primer encuentro este año" dijo sobre la pista Alcaraz.

"Yo estoy luchando por mi segundo título aquí en Montecarlo y Jannik por el primero", recordó el murciano que superó en semifinales, por un doble 6-4 al ídolo local Valentin Vacherot.

"Me alegra haber ganado este partido tan duro, Valentin está jugando con mucha confianza, en casa. Ha sido una semana complicada para mí. A ver qué tal va la final, tengo muchas ganas", dijo Alcaraz.