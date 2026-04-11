Alcaraz llega a 300 victorias ATP con 67 derrotas y sólo le superan ya Laver y Connors

El murciano, de 22 años, llega a esa cifra redonda habiendo acumulado tan sólo 67 derrotas para firmar un promedio del 81,74 % de éxitos que sólo es superado en esa comparativa por el australiano Rod Laver y por el estadounidense Jimmy Connors.

Alcaraz, quien jugará este sábado en torno a las 16.00 horas frente al monegasco Valentin Vacherot en las semifinales del torneo en el que defiende el título conquistado el pasado año, continúa con su meteórica carrera y, a falta de 25 días para cumplir los 23 -los hará el 5 de mayo-, ya llega a las 300 victorias desde aquella primera que logró el 18 de febrero de 2020 en el torneo ATP 500 de Río de Janeiro, al que acudió por invitación cuando apenas contaba 16 años, y en el que debutó como profesional venciendo a su compatriota Albert Ramos por 7-6 (2), 4-6 y 7-6 (2).

Desde entonces ha conquistado ya 26 títulos, siete de ellos Grand Slam -dobletes en Roland Garros, Wimbledon y Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia de este año-.

En los major su bagaje es de 91-13, en los Masters 1.000 acredita un 92-26 en triunfos-derrotas para la consecución de ocho trofeos, y en el resto de torneos un 117-28 y 11 copas levantadas.

Por superficies, el pupilo de Samuel López y hasta finales de 2025 dirigido por Juan Carlos Ferrero ha destacado en todas. En pista dura lleva 162 partidos ganados y 44 perdidos con 11 títulos, en tierra batida 103 encuentros vencidos y 19 del rival con 11 títulos y en hierba su carta de presentación es de 35-4 y cuatro entorchados.

Ese 300-67 es el tercer mejor promedio de victorias en el circuito por parte de un jugador llegado a ese punto. En esa particular y selectísima clasificación el de El Palmar está empatado con el estadounidense John McEnroe y tiene por delante a Laver (300-55) y a Connors (300-63). Justo por detrás aparecen el checo Ivan Lendl y el español Rafa Nadal, ambos con un 300-73, y el alemán Boris Becker con un 300-74, tal y como publicó la propia ATP.