De Jong recibe el alta médica y entra en la convocatoria para el derbi catalán

De Jong, que ha estado las últimas seis semanas de baja por una rotura del bíceps distal de la pierna derecha, se había ejercitado con normalidad esta semana y ya está a disposición de Hansi Flick para esta recta final de temporada.

Junto al internacional neerlandés, que reemplaza en la lista de convocados al centrocampista del filial Tommy Marqués, la otra novedad es la presencia del meta Eder Aller, que sustituye a Diego Kochen como tercer portero.

Siguen siendo baja por lesión el defensa Andreas Christensen, el centrocampista Frenkie de Jong y el delantero Raphael Dias 'Raphinha'.

Así, los 23 convocados por Flick para medirse al conjunto blanquiazul son: Joan García, Szczesny, Aller (porteros); Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Cortés, Xavi Espart (defensas); Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Roony (delanteros).