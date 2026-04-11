España gana el dobles contra Eslovenia y se sitúa a una victoria de clasificarse en la BJK

Sorribes, en su regreso con España un año después tras su parón de siete meses por una depresión, y Bolsova, quien fue convocada tras la lesión de la líder del equipo, Cristina Bucsa, se mostraron muy sólidas en su estreno como pareja en el encuentro disputado en la localidad de Portoroz, en la costa adriática.

La capitana eslovena, Masa Zec Peskiric, dio un giro al enfrentamiento al decidir que Erjavec jugara en vez de Kaja Juvan después de su triunfo ayer, viernes, en el segundo individual ante Leyre Romero.

La permuta no alteró los planes de las españolas sobre la pista de tierra batida de la ciudad balneario y a pesar de la resistencia que mostraron sus rivales, conquistaron una victoria que alimenta las expectativas del equipo dirigido por Carla Suárez de conseguir uno de los ocho billetes de acceso a la fase final de la BJK en septiembre en Shenzhen (China) en septiembre.

Suárez mantuvo su apuesta por Sorribes, medalla de bronce en París en dobles con Bucsa, y Bolsova, quien jugó su último partido con España tras anunciar que colgará la raqueta a final de este mes.

En el primer set, las hispanas empezaron de cara al ponerse con un 2-0 gracias a una primera ruptura de servicio, pero las eslovenas se rehicieron rápido para establecer la igualad (3-3).

Con Sorribes al saque, las locales volvieron a sumar y tuvieron opción de ponerse 5-3, pero las españolas empataron al aprovechar su quinta bola de ruptura en el juego más largo del encuentro.

De verse contra las cuerdas, Sorribes y Bolsova se pusieron 5-4 después de remontar un 0-40 y en el siguiente rompieron el servicio para anotarse la primera manga.

En la segunda, el vaivén comenzó del lado local con un 0-2, pero de nuevo el dúo español recuperó sensaciones y pasó a un 3-2 que metió presión a las eslovenas.

Las españolas, con más confianza y acierto en la volea, aprovecharon la inercia favorable y rompieron el saque de Erjavec para colocarse con un 5-3 que resultó definitivo.

A continuación, se va a disputar el primero de los dos últimos partidos individuales con Erjavec de nuevo como protagonista frente a Kaitlin Quevedo, la número uno del equipo español.

Quevedo, de 20 años y nacida en Estados Unidos, debutó ayer con España con victoria tras imponerse a Tamara Zidansek, quien tuvo que retirarse debido a una lesión cuando el partido estaba igualado a un set.

En caso de que Quevedo vuelva a ganar, ya no sería necesario el segundo individual y España obtendría su quinta presencia consecutiva en la ronda final de la competición por selecciones.