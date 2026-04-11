Las bajas de Auger y Ruud allanan a Alcaraz el camino de la reconquista en Barcelona

Ruud tuvo que retirarse en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo, precisamente ante Auger, por una lesión en el gemelo derecho de la que aún no se ha recuperado. Y el canadiense, que cayó en la ronda siguiente del abierto monegasco ante el italiano Jannik Sinner, también ha alegado problemas físicos para renunciar a disputar el torneo.

Así, el principal peligro sobre la arcillas del club de Pedralbes es el italiano Lorenzo Musetti, que caerá del quinto al noveno puesto de la clasificación mundial tras perder en su debut en Montecarlo ante el local Valentin Vachelot, otro de los cabezas de serie en la capital catalana.

Alcaraz, aún primera raqueta de la ATP y también primer cabeza de serie del Godó, y Musetti, segundo favorito, van por los lados opuestos del cuadro, por lo que sólo podrían enfrentarse en una hipotética final.

El español debutará el martes ante un tenista procedente de la fase previa; en octavos de final podría cruzarse con el ruso Andrey Rublev, decimoquinto del mundo y quinto favorito; y en cuartos con el australiano Alex de Minaur, sexto jugador de la ATP y tercer cabeza de serie.

En semifinales, a priori, le espera e el británico Jack Draper, octavo favorito, o el argentino Tomás Martín Echeverry, el jugador con más partidos de tierra ganados este curso, tras lograr el título en Río de Janeiro y ser semifinalista en Buenos Aires, y que ya le robó al murciano un set en los octavos de final de Montecarlo.

Alcaraz, que defiende título en el abierto monegasco, viajará a Barcelona dispuesto a recuperar el cetro, que ya logró en 2022 y 2023, tras perder la final de la año pasado ante el danés Holger Rune.

El tenista de El Palmar será uno de los cuatros españoles que participan en el torneo, aunque los otros tres van por el lado del cuadro opuesto a Alcaraz.

El que más complicado lo tiene es el madrileño Martín Landaluce, que tendrá un difícil estreno ante Musetti. A sus 20 años, Landaluce disputará su segundo Godó invitado por la organización tras explotar recientemente en el Masters 1000 de Miami, donde alcanzó los cuartos de final, lo que le ha permitido acercarse a los 100 primeros de la ATP (ahora es el 105).

Asimismo cuenta con una invitación del torneo el también madrileño Rafa Jódar, considerado la gran promesa del tenis español y que, a sus 19 años, acaba de estrenar su palmarés en el circuito con su victoria en el ATP 250 de Marrakesh para auparse hasta el número 57 de la clasificación mundial.

En primera ronda, Jódar librará un duelo fratricida con el mallorquín Jaume Munar (37), quien reaparece en el circuito tras lesionarse el húmero de su brazo derecho en el ATP 500 de Rotterdam hace casi dos meses.

Por esa parte baja del cuadro, destaca la presencia del ruso Karen Khachanov, 14 del ranquin mundial y cuarto favorito, que se estrenará con el argentino Camilo Ugo Carabelli. Y el británico Cameron Norrie, 24 de la ATP, séptimo cabeza de serie y un habitual en las rondas finales de Barcelona lo últimos años.

Norrie tendrá el honor de cruzarse en primera ronda con el suizo ganador de tres Grand Slams Stanislas Wawrinka, la tercera 'wild card' del torneo y que a sus 41 años disputará su 'último baile' en Barcelona la temporada de su retirada del circuito profesional.