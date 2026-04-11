Quevedo aúpa a España a las quintas finales consecutivas de la Billie Jean King

Quevedo, de 20 años y que el viernes se estrenó con España con un primer triunfo, respondió con creces a la apuesta de la seleccionadora, Carla Suárez, y fue la pieza decisiva para obtener plaza en las finales que se disputarán en Shenzhen (China) del 16 al 21 del próximo mes septiembre, con las mejores ocho selecciones.

La tenista, nacida en Estados Unidos y que es española desde enero de 2024 al ser su padre grancanario, sacó partido del desgaste físico de Erjavec, ganadora del segundo individual de ayer y que también jugó el dobles que cayó del lado de España, con Sara Sorribes y Aliona Bolsova, al comienzo de la segunda jornada de la eliminatoria disputada sobre tierra batida en la localidad de Portoroz.

En ausencia de la lesionada Cristina Bucsa y de Paula Badosa, inmersa en un bajón de forma, Quevedo se convirtió en una nueva referencia para España, que tratará en China de ganar su sexto título de la BJK, antes conocida como Copa Federación, el último en 1998.

A pesar de estar por detrás de su rival en el ránking de la WTA -99 por 127- y de que perdió ante ella hace menos de tres semanas, en la segunda ronda del torneo de Dubrovnik (Croacia), Quevedo saltó a la pista dispuesta a plantar cara a Erjavec y consolidarse como una de las grandes promesas del tenis español.

El partido no empezó bien para ella y fue la eslovena la que se mostró más entonada, lo que le llevó a dominar el desarrollo de la primera manga.

Erjavec, de 26 años, llegó a estar 5-2 a favor, pero la española no bajó los brazos y a base de tesón y buen juego, forzó el desempate, que cayó de su lado por 7-4.

El golpe anímico de la remontada y el cansancio de su rival hicieron ver a Quevedo que era el momento de dar el estirón y no dar resquicio de que el partido se fuera al tercer set.

En el segundo servicio de la local, la tenista nacida en Florida le arrebató la iniciativa, en otro golpe del que la eslovena ya no pudo reponerse y le hizo tirar la toalla.

Quevedo, cuyo primer triunfo fue ante Tamara Zidansek al retirarse por una lesión cuando el partido iba empate a un set, puso el broche a la eliminatoria después de la victoria en dobles de Sorribes y Bolsova sobre Erjavec y Nika Radisic por 6-4 y 6-3.

El punto en el enfrentamiento de parejas deshacía el empate con el que acabó la primera jornada.

Sorribes, medalla de bronce en París en dobles con Bucsa, regresaba a la selección un año después tras el parón de siete meses por una depresión, mientras que Bolsova, de 28 años y de origen moldavo, afrontó su último partido con España tras anunciar que colgará la raqueta a final de este mes.

A pesar de ser su primer partido juntas, la castellonense y la gerundense se mostraron sólidas ante el dúo esloveno, en el que su capitana, Masa Zec Peskiric, dio entrada por sorpresa a Erjavec en vez de Kaja Juvan, pero sin que la permuta le diera frutos.