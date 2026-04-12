Alcaraz a Sinner: "Es impresionante lo que estás logrando"

"Es impresionante lo que estás logrando. Que yo sepa, solo un hombre en la Era Abierta ha ganado el Sunshine Double (Masters 1000 de Indian Wells y Miami) y Montecarlo. Tú eres el segundo en conseguirlo. Es algo increíble", dijo Alcaraz en la entrega de trofeos tras la final de Montecarlo.

Sinner se une a Novak Djokovic en la historia. El serbio fue el único jugador hasta ahora que consiguió ganar los tres Masters 1000 del inicio de temporada, en el 2015.

"Es muy difícil lograrlo", añadió. "Felicidades por todo y por el trabajo que estás haciendo con tu equipo. Veo a toda tu familia aquí y a tu equipo y estoy muy feliz de verte ganar títulos frente a ellos. Felicidades a ti, a tu familia y a tu equipo", añadió Alcaraz que afronta ahora, la próxima semana, el torneo de Barcelona.

"Nos sentimos genial en este torneo, es uno de los más bonitos que jugamos, con unas vista increíbles y un lugar fantástico para jugar", añadió el murciano que ha estado 66 semanas al frente de la clasificación mundial.

Alcaraz, además, tuvo palabras de agradecimiento para su equipo. "No era el final que deseábamos pero vamos a estar mejor la próxima vez", indicó el español, ganador de siete torneos del Grand Slam.