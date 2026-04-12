Landaluce: "Llego a Barcelona con muchas ganas, mucho nivel y mucha confianza"

Landaluce, de 20 años, explotó recientemente en el Masters 1000 de Miami, donde alcanzó los cuartos de final (fue eliminado por el checo Jiri Lehecka). Y el Godó ha querido premiarle con una nueva invitación, tras la obtenida en 2024, cuando debutó en el cuadro grande de este ATP 500, aunque entonces no pudo pasar de la primer ronda.

El madrileño también ha jugado dos veces la fase previa en la capital catalana, por lo que pese a su corta edad es un torneo que empieza a conocer bien y del que se ha deshecho en elogios desde la sala del prensa del RCT Barcelona-1899.

"Este torneo es superespecial y muy acogedor. Hay muchísima gente en las pistas y el ambiente que se genera es muy bonito, porque se respira tenis. Aquí quieren y respetan mucho a los jugadores y por eso quiero venir cada año", ha explicado.

La edición de 2026 será especial para Landaluce, porque le llega en el mejor momento de su aún breve carrera profesional. "En Miami me sentí como uno más, sentí que podía hacer daño a cualquier jugador y que tenían que hacer un gran partido para ganarme. Y noté que se empezaba a generar ese respeto, quizá por la valentía y la determinación con la que jugué", ha reflexionado.

Aunque el torneo estadounidense fue donde explotó, el madrileño ha apuntado que ya llevaba semanas "haciendo las cosas muy bien" y que "algunos cambios en la parte técnica" y "todo el trabajo previo" se puso "encima de la mesa" en ese Masters 1000.

En Miami también se dio cuenta de que el físico es "algo a mejorar" si quiere aguantar el ritmo de tener que jugar tantos partidos seguidos con la máxima intensidad, ya que "los jugadores de la ATP son auténticos atletas".

"Todavía me queda muchísimo nivel por dar del que di en Miami", ha afirmado Landaluce, convencido de su enorme potencial pero también muy consciente de lo difícil que es abrirse camino en el circuito ATP.

"El nivel por debajo es muy alto, y tener invitaciones para jugar torneos grandes como este te facilita mucho la carrera. En mi caso, estoy agradecido por ello", ha manifestado el madrileño, que llegó a ser número uno del ranquin junior tras ganar el Abierto de Estados Unidos en 2022.

En su estreno en Barcelona, a Martín Landaluce le espera "un partido bastante duro" contra el italiano Lorenzo Musetti, segundo cabeza de serie del torneo y quinto jugador del ranquin mundial. "Pero tengo ganas de darlo todo frente a un gran público y jugando en casa, y es algo que me hace mucho ilusión", ha concluido.