Los alemanes Krawietz y Puetz dejan sin título al salvadoreño Arévalo y el croata Pavic

Era el octavo duelo entre dos de las mejores parejas del circuito masculino y los germanos, que habían ganado cinco de los partidos anteriores, subrayaron su superioridad.

Los campeones de las Finales ATP del 2024, tras imponerse precisamente a Arévalo y Pavic, ganaron por primera vez en tierra batida. De hecho, hasta ahora solo habían coincidido una vez en arcilla y ganaron el salvadoreño y el balcánico que en Montecarlo tomaron ventaja y ganaron el primer set.

Sin embargo, reaccionaron con firmeza, igualaron el partido y fueron mejores en el súper tie break que les dio el triunfo. Es el sexto trofeo que como equipo ganan Krawietz y Puetz que lo unen al de las Finales ATP del 2024 y los Masters 1000 de Shanghai del 2025, sus más relevantes.