Tenis
12 de abril de 2026 - 08:50

Los alemanes Krawietz y Puetz dejan sin título al salvadoreño Arévalo y el croata Pavic

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Redacción deportes, 12 abr (EFE).- Los alemanes Kevin Krawietz y Tim dejaron sin el título de dobles del Masters 1000 de Montecarlo al equipo formado por el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic, tras imponerse en la final por 4-6, 6-2 y 10-8, en una hora y 24 minutos.

Por EFE

Era el octavo duelo entre dos de las mejores parejas del circuito masculino y los germanos, que habían ganado cinco de los partidos anteriores, subrayaron su superioridad.

Los campeones de las Finales ATP del 2024, tras imponerse precisamente a Arévalo y Pavic, ganaron por primera vez en tierra batida. De hecho, hasta ahora solo habían coincidido una vez en arcilla y ganaron el salvadoreño y el balcánico que en Montecarlo tomaron ventaja y ganaron el primer set.

Sin embargo, reaccionaron con firmeza, igualaron el partido y fueron mejores en el súper tie break que les dio el triunfo. Es el sexto trofeo que como equipo ganan Krawietz y Puetz que lo unen al de las Finales ATP del 2024 y los Masters 1000 de Shanghai del 2025, sus más relevantes.