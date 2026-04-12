Sinner: "Volver al número uno significa mucho para mi"

"Vinimos aquí con la intención de disputar la mayor cantidad de partidos posible y obtener buenas impresiones antes de los próximos torneos importantes. Ambos tuvimos un gran nivel", reconoció el jugador italiano tras imponerse a Alcara.

El nuevo número uno del mundo subrayó las condiciones del partido, marcado por el viento. "Hacía algo de viento, una brisa ligera. Condiciones diferentes a las que hemos tenido en lo largo del torneo", explicó.

"El resultado es increíble. Volver al número 1 significa mucho para mí... Estoy muy feliz de ganar un título importante en esta superficie; nunca lo había logrado antes y significa mucho para mí", insistió Sinner que atraviesa una impecable trayectoria desde que inició los MAsters 1000 en Indian Wells y Miami que ganó.

Sinner destacó la importancia del resto en su juego. Siempre se vio con opciones de arrebatar el saque a Alcaraz.

"Me sentí cerca en los juegos que estaba al resto y sentí también que las pelotas nuevas me ayudaron. El cambio de pelota se produjo con el marcador 2-1, y simplemente intenté mantenerme concentrado", dijo Sinner que este lunes iniciará su semana 67 como número uno.

"Intenté seguir presionando. Me sentía un poco cansado, así que intenté mantener la mentalidad correcta, por lo que tener este trofeo significa mucho para mí", dijo el italiano, convertido en el tercer jugador en la historia en ganar cuatro títulos consecutivos Masters 1000 junto a Novak Djokovic y Rafael Nadal, once veces campeón en Montecarlo.

Sinner no cedió ni un solo set en su camino hacia los títulos Masters 1000 de París, Indian Wells y Miami, convirtiéndose en el primer hombre en lograr el "Sunshine Double" (Indian Wells, Miami) sin perder un solo set.

El segundo cabeza de serie ha ganado sus últimos 17 partidos y acumula una racha de 22 victorias consecutivas en torneos Masters 1000. La última vez que perdió a este nivel fue en Shanghái en octubre, cuando se retiró contra el neerlandés Tallon Griekspoor.

El choque contra Alcaraz fue el primero entre ambos desde noviembre, cuando Sinner se impuso en la final de las Finales ATP. Con su victoria en dos horas y quince minutos, el italiano se convirtió en el segundo jugador, junto a Djokovic en el 2015, en ganar Indian Wells, Miami y Montecarlo consecutivamente.