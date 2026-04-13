Alcaraz: "La batalla por el número uno es un motivación extra para ganar en Barcelona"

Alcaraz ha dejado de liderar la clasificación de la ATP tras su derrota este domingo en la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Jannik Sinner (6-7 y 3-6), y llega al abierto barcelonés con el objetivo de ganarlo por tercera vez. Algo que no pudo conseguir el año pasado tras perder la final contra el danés Holger Rune.

"He visto que tengo que ganar el torneo aquí si quiero recuperar el número uno. La batalla por el número uno que estamos teniendo Jannik (Sinner) y yo es muy bonita y probablemente sea una motivación extra para ganar aquí", ha declarado desde la sala de prensa del RCT Barcelona-1899.

Sin embargo, Alcaraz ha querido dejar claro que liderar el ranking del circuito profesional no es su principal objetivo, sino "seguir el camino trazado e intentar seguir mejorando" para poder ser aún más competitivo.

Y no ha escondido la "admiración" que siente por Sinner, quien le sirve además "de referencia" para evolucionar como tenista: "Él es uno de los jugadores que me hace darme cuenta de mis debilidades y me hace ser mejor cada día".

"Precisamente una de las grandes cosas que sacamos en positivo de la derrota de ayer, fue la charla que tuvimos con todo el equipo después del partido. Ahí, pusimos las cosas encima de la mesa y todos llegamos al mismo punto: el de que aún podíamos mejorar más cosas, pequeños golpes, pequeños detalles", ha indicado.

Alcaraz ha dicho tener con el tenista italiano "una muy buena relación personal" que va más allá de la rivalidad. "Y no va a cambiar fuera de la pista por mucho que nos estemos jugando, lo que demuestra el respeto que nos tenemos", ha apostillado.

Por eso ha dicho alegrarse "de ver a Jannik dando pasos de gigante en tierra", porque eso, ha insistido, le sirve además de "motivación", para intentar batirle también en esa superficie.

"La gente puede pensar que yo soy más de tierra que Jannik, pero él me ha ganado en todas las superficies y yo a él también. No hay una favorito en función de la superficie", ha analizado.

Sin embargo, pese a que la presencia del transalpino en los torneos le sirve de estímulo, el murciano ha reconocido sentirse aliviado por no coincidir con Sinner en cuadro del ATP 500 barcelonés.

"Obviamente todo lo que he dicho anteriormente no quita para que de vez en cuando separemos torneos y, por ejemplo, no lo voy a echar de menos esta semana", ha apuntado con una sonrisa.

Ganador en 2022 y 2023 y finalista en 2025, Carlos Alcaraz ha admitido que tiene subrayado en rojo el abierto de la capital catalana.

"Barcelona es uno de los torneos más especiales que tengo marcados en mi agenda", ha asegurado Alcaraz, quien el año pasado sufrió una lesión en la final con Rune que le impidió luego disputar el Masters 1000 de Madrid.

Al respecto, el murciano ha apuntado que "el tenis es a veces imprevisible" y que no puede pensar en dosificarse en la pista, sino en ofrecer su mejor nivel en cada partido y luego pensar en recuperarse lo mejor posible.

"El año pasado no llegue aquí excesivamente cansado ni con ninguna molestia importante, y la lesión llegó en la final de repente. Así que lo mejor es ir día a día y escuchar mi cuerpo. Y, a partir de ahí, hacer las cosas de la mejor manera para aguantar bien este torneo, no tener ningún dolor, y estar en Madrid y en los torneos siguientes", ha concluido.