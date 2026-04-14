El argentino Carabelli castiga la inconsistencia del ruso Khachanov y avanza en Barcelona

El tenista de Buenos Aires firmó un partido muy sólido en su debut en la capital catalana. Dominó desde el inicio gracias a una rotura temprana en el primer servicio de su rival y, con un juego paciente y bien trabajado desde el fondo de pista, donde se mueve con soltura sobre tierra batida, cerró la primera manga por 6-3 en apenas 32 minutos.

La claridad táctica de Carabelli, en el primer enfrentamiento entre ambos, contrastó con un Khachanov errático y falto de continuidad. El ruso, cuarto cabeza de serie del torneo, mejoró ligeramente en el segundo set, pero nunca llegó a poner en aprietos al argentino.

Cómodo sobre la pista, Carabelli terminó de desesperar al moscovita, que incluso llegó a romper su raqueta fruto de la frustración.

Khachanov cedió su servicio en el noveno juego, penalizado por sus 29 errores no forzados, casi el doble que su rival (15). Sólido al saque y sin titubeos, el argentino aprovechó su primera bola de partido para sellar el 6-4 definitivo.

En segunda ronda, Carabelli se medirá a la joven promesa española Rafael Jódar, que ya le derrotó en las semifinales del ATP 250 de Marrakech y que este lunes firmó una contundente victoria en el duelo español de la jornada ante Jaume Munar (6-1 y 6-2).