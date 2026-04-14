El australiano De Miñaur supera al austríaco Ofner en un exigente estreno en Barcelona

No fue un estreno sencillo para el tercer cabeza de serie del torneo, que necesitó desplegar su mejor tenis para imponerse a un valiente Ofner, que en su segunda participación en la capital catalana jugó sin complejos y llevó al límite a su rival en el primer set.

El austríaco se sostuvo en la potencia de su derecha, mientras que De Miñaur impuso su habitual consistencia y paciencia desde el fondo de pista. Con pocas opciones al resto, apenas una bola de 'break' para Ofner en el noveno juego, la primera manga se resolvió en el desempate (7-6 -9-7-).

Ahí, la mayor solidez del australiano acabó marcando la diferencia. Sin precipitarse pese a desaprovechar tres bolas de set, redujo los errores no forzados en el momento clave y cerró el parcial en la cuarta oportunidad.

Ofner había tenido sus opciones, pero no aprovecharlas acabó pasándole factura. El austríaco cedió su servicio en el primer juego del segundo set, una rotura que resultó decisiva.

A partir de ahí, De Miñaur gestionó la ventaja con firmeza, dominando los intercambios desde el fondo y manteniendo la calma en los momentos de presión. Incluso salvó dos bolas de rotura en el último juego antes de sellar el triunfo por 6-4 y certificar su pase a la segunda ronda.