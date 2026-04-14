Musetti, segundo favorito, elimina a Landaluce en su estreno en Barcelona

En su primer enfrentamiento, Landaluce plantó cara al transalpino, sobre todo en el primer set, que empezó dominando 0-3 a Musetti.

El transalpino pareció entrar en la pista Rafa Nadal con las dudas de quien había caído inesperadamente en su primer partido en el Masters 1000 de Montecarlo, donde defendía final. Pero ganó en blanco el cuarto juego con su saque y empezó a aumentar su confianza.

Más calmado en el intercambio, Musetti empezaba a mantener a raya la derecha de Landaluce, al que también intentaba romper el ritmo con alguna dejada.

Así, logró por fin recuperar el 'break' en el séptimo juego y sumar un nuevo quiebro en el undécimo para cerra el primer parcial por 7-5, en 53 minutos.

La segunda manga, el madrileño, que venía de reivindicarse en el circuito alcanzando los cuartos de final en el Masters 1000 de Miami, pareció acusar a sus 20 años su primer partido ante un 'top-ten'.

Perdió su saque en el tercero y tuvo bola de rotura en el sexto para igualar de nuevo el marcador pero, a estas alturas del choque, Musetti se defendía bien y contraatacaba con precisión, provocando en Landaluce demasiados errores con su revés.

Una nueva rotura del segundo cabeza de serie daba opción al italiano a cerrar el duelo de nuevo al servicio, algo que consiguió en su segunda bola de partido para hacer el 6-2 definitivo.

Lorenzo Musetti se medirá ahora en octavos de final al francés Corentin Moutet, 31 de la clasificación ATP y que eliminó en primer ronda al peruano Ignacio Buse.