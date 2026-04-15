Alcaraz acumula una decena de lesiones como profesional que le hicieron perderse torneos

La que ahora sufre es la tercera que el español padece en la extremidad que utiliza para golpear la bola y que ya le llevó a estar inactivo durante tres meses.

Alcaraz, que el 5 de mayo cumplirá 23 años y es el número 2 de la clasificación mundial por detrás del italiano Jannik Sinner, ya fue atendido de dicha lesión en el partido que jugó y ganó por 6-4 y 6-2 ante el finlandés Otto Virtanen en la primera ronda del Conde de Godó.

Se pensó que era una simple sobrecarga por el esfuerzo realizado en el Masters 1.000 de Montecarlo, en cuya final perdió precisamente contra Sinner el domingo por 7-6 (5) y 6-3.

Este miércoles, día en el que tenía reservada pista en el Real Club de Tenis Barcelona 1899 para entrenarse, no se ejercitó y se quedó en el hotel siendo tratado por su fisioterapeuta personal, Juanjo Moreno, y horas después comunicó que no jugará este jueves en el partido que le hubiera enfrentado al checo Tomas Machac en la segunda ronda del torneo que se celebra en la Ciudad Condal, el primero de los dos que tienen lugar en España y que aparecen en su calendario.

El otro es el Mutua Madrid Open, el Masters 1.000 que se disputará la próxima semana y en el que está anunciada su presencia aunque a día de hoy se mantiene en duda.

Era comprensible que el pupilo de Samuel López abandonara en el Godó toda vez que después aparecen en el horizonte dos Masters 1.000, el referido de Madrid y el de Roma, y a continuación ya Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada y en el que defenderá, salvo contratiempo, el título que conquistó en París en 2024 y en 2025.

Cabe recordar que uno de los objetivos, sin duda el más ambicioso de su carrera hasta la fecha, es el de ganar los cuatro 'major' en un mismo año tras haberse hecho con la victoria en el Abierto de Australia el pasado 1 de febrero con su triunfo por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 ante el serbio Novak Djokovic.

Haber seguido compitiendo en la capital catalana podía poner en riesgo el resto de la temporada sobre tierra batida con lo mejor estando aún por llegar en ella.

Los problemas físicos de Alcaraz son recurrentes desde que es profesional -debutó como tal en febrero de 2020 en el ATP 500 de Río de Janeiro invitado por la organización y enseguida tuvo que parar la pandemia del coronavirus- y el número de lesiones sufridas por el de El Pamar, sin ser ninguna de ellas especialmente grave -algunos de sus parones fueron más bien preventivos-, le han hecho perderse unos cuantos torneos, el más significativo de ellos el Abierto de Australia que no disputó en 2023 siendo ése el único grande que se ha perdido hasta la fecha desde que debutara precisamente en Melbourne en 2021.

Se da la circunstancia de que un problema similar al actual y en la misma zona causó su periodo de baja más largo y esta es la tercera dolencia que le afecta en esa parte de su anatomía.

En marzo de 2024 ya tuvo una sobrecarga en el pronador del antebrazo brazo -no pudo jugar ni en Barcelona ni en Montecarlo- y luego sufrió una recaída, ya con carácter de edema, y que le hizo parar durante casi dos meses esa primavera, cuando, tras jugar en Madrid se perdió el torneo de Roma y reapareció en Roland Garros ganando la Copa de los Mosqueteros en la capital francesa.

Desde la primera lesión que le hizo parar en el circuito -un desgarro fibrilar en el vasto intermedio y lateral en el cuádriceps y una elongación en el aductor de la pierna derecha en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos en 2021 que le llevaron a abandonar cuando perdía por 3-6 y 1-3 ante el canadiense Felix Auger-Aliassime- diferentes han sido los contratiempos físicos que le han afectado hasta los dos últimos, previos a éste, y que le sobrevinieron en 2025.

El primero de ellos fue una lesión en el aductor derecho y molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda el pasado mes de abril, en la final de Barcelona que perdió frente al danés Holger Rune por 6-7 (6) y 2-6 jugándola renqueante, lo cual hizo que no pudiera disputar el Masters 1.000 de Madrid. Retornó en el de Roma, el cual ganó, para luego refrendar ese éxito también con el de Roland Garros.

Posteriormente, en noviembre, tras el Masters 1.000 de París sintió una sobrecarga en el isquiotibial de la pierna derecha y renunció a disputar la Final a Ocho de la Copa Davis con España en la ciudad italiana de Bolonia para reaparecer en las Finales ATP en la de Turín, torneo en cuya final perdió ante Sinner por 7-6 (4) y 7-5.

Las lesiones de Carlos Alcaraz como tenista profesional que le hicieron estar de baja:

- Desgarro fibrilar en el vasto intermedio y lateral en el cuádriceps y elongación en el aductor de la pierna derecha (septiembre 2021, un mes de baja).

- Molestias en el abdominal (octubre 2022, un mes de baja).

- Lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha (enero 2023, un mes de baja).

- Artritis postraumática en la mano izquierda y molestias musculares en la columna vertebral (abril 2023, una semana de baja).

- Inflamación en el pie izquierdo y problemas en el glúteo (octubre de 2023, una semana de semana baja).

- Esguince del tobillo derecho (febrero de 2024, dos semanas de baja).

- Sobrecarga en el pronador redondo del antebrazo derecho (marzo de 2024, un mes de baja)

- Edema en el pronador redondo del antebrazo derecho (mayo de 2024, casi dos meses de baja)

- Lesión en el aductor derecho y molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda (abril de 2025, dos semanas de baja).

- Sobrecarga en el isquiotibial de la pierna derecha (noviembre de 2025, una semana de baja).