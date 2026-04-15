Alcaraz renuncia a entrenarse en el RCT Barcelona por sus molestias en la muñeca derecha

El número 2 del ranquin mundial tuvo que pedir asistencia médica durante su debut este martes ante el finlandés Otto Virtanen (6-4 y 6-2), por unas molestias en esa muñeca. Y no ha querido sobrecargar la zona pensado en el partido de este jueves ante Machac, 47 de la clasificación ATP.

Alcaraz quiso restar importancia a estos problemas, al asegurar tras su estreno en el ATP 500 barcelonés, que se trata de unas molestias que ya había sufrido anteriormente, "sin mayor consecuencia" y que atribuyó a la sobrecarga de partidos en tierra, "una de las superficies más exigentes que existen a nivel físico".

Así, el doble campeón del Godó (2022 y 2023), no se ejercitará hoy en la capital catalana como tampoco lo hizo el lunes, cuando aterrizó en el torneo tras perder la final del Masters 1000 de Montecarlo contra Jannik Sinner.