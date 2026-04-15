El portugués Borges elimina al argentino Etcheverry con un saque directo de cuchara

En el duelo que abrió la jornada en la pista Rafa Nadal, Borges y Etcheverry libraron una intensa batalla durante dos horas que el luso resolvió de una forma poco ortodoxa, por 6-3 y 7-6(4).

Borges, que ya había ganado a Etcheverry este año en el único precedente hasta hoy entre ambos (lo eliminó en primera ronda de Auckland), se llevó el primer set gracias a la única rotura que hubo en toda la primer manga.

Fue en el octavo juego, cuando necesitó hasta cuatro bolas de 'break' para consumarla. Con 5-3 en el marcador, Etcheverry salvó, al resto, tres bolas de set, pero claudicó a la cuarta.

El segundo parcial aún fue más intenso e igualado que el primero. Etcheverry salvó tres bolas de rotura nada más empezar, acabó perdiendo su saque en el tercer juego y lo recuperó en el octavo. Así que, con 6-6 en el electrónico, el duelo se fue a un dramático juego de desempate.

Parecía que el de La Plata, el jugador con más partidos sobre arcilla ganados este curso tras lograr el título en Río de Janeiro y ser semifinalista en Buenos Aires y que le robó un set a Carlos Alcaraz en los octavos de final de Montecarlo, iba a forzar el tercer set.

Y es que Etcheverry, cada vez más metido en la pista, llevaba la iniciativa de los puntos desde hacía un rato, y se había adelantado 1-3 y saque en el juego de desempate.

Sin embargo, Borges logró defenderse bien, devolviendo siempre un golpe más hasta forzar varios errores consecutivos de su adversario para darle la vuelta al marcador y colocarse 6-3 y servicio.

En la primera bola de partido, Etcheverry devolvió un resto ganador. En la segunda, viendo a su adversario colocarse varios metros por detrás de la línea, Borges ejecutó un suave saque de cuchara que su rival no alcanzó a devolver para, a continuación, celebrar, brazos en alto, la victoria.

Un frío saludo de felicitación del argentino al portugués, cuando se encontraron en la red, evidenció que el golpe con el Borges le dejaba fuera del Godó no le había sentado bien.