Granollers y Martínez caen ante la dupla argentina González-Molteni en Barcelona

Granollers, habitual compañero del argentino Horacio Zeballos, con quien conquistó en 2025 Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, debutaba en el ATP 500 barcelonés junto a Martínez. Y la falta de rodaje conjunto acabó siendo determinante frente a una dupla habitual y mucho más consolidada.

La pareja argentina dominó con claridad el primer set (6-2), aprovechando los numerosos errores no forzados de los españoles. Pero el guion cambió en la segunda manga.

Granollers y Martínez elevaron su nivel, lograron un 'break' y llegaron a situarse con ventaja de 1-4 y posteriormente 3-5, con servicio para forzar el tercer set. Sin embargo, en el momento clave cedieron su saque, lo que dio vida a sus rivales y terminó por pasarles factura.

El desenlace se decidió en el juego de desempate, donde la pareja argentina volvió a mostrarse más firme y resolvió sin apuros (7-3), certificando así la eliminación de Granollers y Martínez, que también había sido eliminado en primera ronda del cuadro individual por el italiano Lorenzo Sonego.