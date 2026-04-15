Medjedovic, jugador de la fase previa, elimina al 'top diez' De Miñaur en Barcelona

Medjedovic, un tenista de 22 años y que se clasificó para el cuadro grande de este Godó procedente de la fase previa, sólo necesitó una hora y 35 minutos en consumar la gesta ante el tenista de origen hispano-uruguayo, tercer cabeza de serie del torneo.

Y lo hizo mostrando solidez y agresividad desde el fondo de la pista y apoyado en sus golpes ganadores (22, por 12 de su rival), para firmar una de las victorias más destacadas de su carrera.

De Miñaur, séptima raqueta mundial, volvió a sufrir en su camino en el torneo tras haber tenido que emplearse a fondo en primera ronda ante otro jugador de la fase previa, el austríaco Sebastian Ofner.

Frente a Medjedovic, el australiano trató de imponer su ritmo en los intercambios y encontró una reacción tras ceder el primer set, pero no le bastó para cambiar el signo del encuentro.

El serbio aprovechó la primera bola de rotura que tuvo para adjudicarse la primera manga por 6-3 y cerrarla con su servicio. En el segundo set, De Miñaur elevó la intensidad, logró adelantarse 4-1 y parecía encaminar el partido hacia el tercer parcial.

Sin embargo, el australiano perdió continuidad en el tramo decisivo, desperdició la opción de cerrar el set con su saque y encajó dos roturas consecutivas.

Medjedovic aprovechó la inercia, salvó dos bolas de 'break' y con su saque terminó cerrando el partido con un pasante paralelo tras una subida a la red de su rival, para dar la campana en el ATP 500 barcelonés.