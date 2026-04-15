Norrie supera a Quinn en más de dos horas de juego y avanza a cuartos en Barcelona

El vigésimo cuarto jugador de la clasificación ATP parece abonado a los partidos largos en la capital catalana. Ya en su estreno necesitó tres mangas para superar al suizo Stan Wawrinka, y volvió a repetir guion ante un combativo Quinn en el partido que cerraba la jornada en la pista central del ATP 500 barcelonés.

Norrie arrancó con autoridad, dominando el primer set con solidez desde el fondo de pista. Le bastó una única rotura para cerrar el parcial por 6-3 en apenas 38 minutos, transmitiendo la sensación de tener el partido bajo control.

Sin embargo, el británico volvió a complicarse en un arranque de temporada irregular, más allá de los cuartos de final en el Abierto de Australia, y bajó sus prestaciones con el servicio. Quinn, procedente de la fase previa, aprovechó el momento y elevó su agresividad al resto para igualar el encuentro tras romper en dos ocasiones el saque de su rival.

El tercer set mantuvo la tónica de desgaste físico. Norrie dio el primer golpe, con una rotura temprana que encarriló el parcial definitivo. A partir de ahí, supo gestionar la ventaja ante un Quinn penalizado por su alto número de errores no forzados (hasta 52).

Más sólido en los momentos clave, el británico cerró el partido con su servicio (6-4) y confirmó su presencia en cuartos de final, donde se medirá al español Rafael Jódar, único representante español tras la retirada de Carlos Alcaraz.