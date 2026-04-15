Se retira Jamie Murray, primer número uno británico y campeón de siete Grand Slams

A sus 40 años, Murray, que no jugaba desde el pasado Abierto de los Estados Unidos en septiembre del año pasado, ha sido uno de los mejores doblistas de los últimos años y en estas últimas temporadas compaginaba su vida en el circuito con la dirección del torneo de Queen's, uno de los más emblemáticos de la gira de hierba.

"Mi viaje en el tenis llega a su final tras 36 años. He sido muy afortunado y privilegiado por todas las experiencias que me ha dado este gran deporte", dijo Jamie en sus redes sociales.

Durante su carrera, Jamie Murray ganó 34 títulos en dobles, siete de ellos Grand Slams, además de ser número uno de la disciplina y ayudar a Gran Bretaña a conquistar la Copa Davis en 2015.

En dobles ganó dos Grand Slams masculinos, el Abierto de Australia y el US Open, mientras que en el mixto se proclamó dos veces ganador de Wimbledon y tres del US Open.