Davidovich y Rublev se suman al cartel del Abierto de Estoril

Rublev, número 15 del ranking de la ATP, regresará a las canchas de tierra batida portuguesas tras una ausencia de nueve años, lo que le tiene "ansioso y súper entusiasmado", explicó el propio tenista en unas declaraciones difundidas este jueves por la organización.

"Espero encontrar un gran ambiente, un público fantástico y un gran torneo", afirmó.

El tenista moscovita compartirá el papel de favorito del Abierto de Estoril con el malagueño Davidovich (23º), quien buscará triunfar en el torneo portugués tras dos presencias en las semifinales y dos en los cuartos.

"Davidovich tiene un historial notable en el Abierto de Estoril y sería bonito confirmar esa tendencia de rendir bien ante el público portugués con la conquista de su primer título ATP", afirmó en otra nota publicada en los últimos días el director de la competición, João Zilhão.

"Ya se lo merece. Porque es un jugador fenomenal que da todo lo que tiene y, a veces, incluso lo que no tiene", añadió.

El Abierto de Estoril, torneo ATP 500, tendrá además entre sus participantes al noruego Casper Ruud (12º), el suizo Stan Wawrinka (102º) y el portugués Nuno Borges (52º).