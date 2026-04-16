Roland Garros rendirá homenaje a Monfils, Wawrinka y Caroline Garcia

Los organizadores del torneo desvelaron este jueves los detalles de la próxima edición, en la que esos tres homenajes serán algunos de los momentos claves.

Sobre todo el que dedicarán a Monfils, "un jugador que ha marcado el torneo de forma excepcional por su carácter y por su capacidad de arrastrar al público", indicó la directora del torneo, Amelie Mauresmo.

El tenista, que a sus 39 años vivirá su 19 y último Roland Garros, torneo en el que en 2008 alcanzó la semifinal, su mejor actuación, vivirá una noche especial el 21 de mayo, tres días antes del inicio oficial de la competición.

"Le hemos dado las llaves del estadio", ironizó Mauresmo, que señaló que en esa noche tendrá la pista central a su servicio para una 'soirée' que maridará tenis y espectáculo, "con su universo tan particular".

El jugador tendrá la ocasión de invitar a artistas para la parte festiva, pero también a viejas glorias, que en formato de dobles mixtos harán las delicias del público, además de otros personajes procedentes de otros sectores que querrán participar en su adiós.

Esa fiesta no impedirá que el día que caiga eliminado el torneo le reserve un homenaje más clásico, similar al que tiene reservado al suizo Stan Wawrinka, que a sus 41 años pisará por última vez la tierra batida francesa en la que ha participado en 21 ocasiones y donde en 2015 levantó el segundo de sus tres Grand Slam.

El tercer homenaje será para Caroline Garcia y tendrá lugar en la previa de la final femenina, que se disputará el 6 de junio.

Mauresmo señaló que, con esta medida, pretenden "mejorar el rendimiento" de los deportistas.

Frente a la polémica que generó en el pasado Abierto de Australia la difusión de imágenes en los vestuarios de los jugadores, Mauresmo señaló que mantendrán su política de respetar su intimidad, al tiempo que señaló que no adoptarán otra de las medidas de Melbourne, el llamado 'punto del millón de dólares', porque consideran que "no responde al ADN de este torneo".

Roland Garros mantendrá por ahora los jueces de línea, aunque la directora del torneo reconoció que, como cada vez son más los torneos que confían en el arbitraje electrónico, que dijo que tiene un 10 % de error, es más difícil que los jueces de línea estén entrenados.

La directora del torneo se felicitó del éxito de la pasada edición, coronada por "una final para la historia", en la que el español Carlos Alcaraz se impuso al italiano Jannik Sinner tras levantar tres bolas de partido.

La exjugadora indicó que "es una rivalidad de las que marcan el tenis" y llamó a "disfrutar de la suerte de que dos jugadores de este nivel, de la misma generación, coincidan en el tiempo", que es "un regalo que permite dejar huella y hacer que el torneo arraigue en las memorias".

La edición de 2026 tratará de incrementar el récord de espectadores marcado el año pasado, con 20.000 diarios, frente a los 18.000 de la última edición, para alcanzar los 120.000 totales, al tiempo que mantendrá el espacio con pantalla gigante abierto en la plaza de la Concordia para seguir los partidos desde el centro de la ciudad.