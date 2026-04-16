Rublev se deshace de Sonego y se cita con Machac en cuartos de final

De hecho, Rublev debía enfrentarse a priori en la antepenúltima ronda a Carlos Alcaraz, pero la renuncia del español a disputar los octavos de final por una lesión en la muñeca ha dejado vía libre a Machac para avanzar, sin jugar, en la capital catalana.

En cambio, el ruso, quinto cabeza de serie del torneo, sí cumplió con su parte del trato derrotando a Sonego, sobre tierra, por primera vez en su carrera. Y es que hasta este Godó, Rublev dominaba la serie de enfrentamientos directos con el transalpino por 3-2, pero sus tres triunfos habían sido en pista rápida.

Esta vez, salvo el 0-2 inicial, el moscovita dominó el partido sin sobresaltos hasta cerrarlo en una hora y 42 minutos. En el primer set, perdió su saque a las primeras de cambio, pero luego encadenó tres 'breaks' para llevárselo por 6-2. Y en el segundo, una rotura en el primer juego y otra en el último le permitió cerrar el partido con el 6-3 definitivo.

Capaz de lo mejor y lo peor, el histriónico Rublev alternó, como en él es habitual, puntos meritorios con errores incomprensibles -cometió hasta treinta no forzados- que llevaron a desesperarle en ocasiones, aunque el partido no peligrara en ningún momento.

Con su victoria ante Lorenzo Sonego, Andrey Rublev iguala en su octava participación su mejor resultado en el Godó: los cuartos de final de 2021, cuando perdió contra el también italiano Jannik Sinner.