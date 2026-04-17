Fils no da tregua a Musetti y repite semifinal en Barcelona

Un Fils desatado salió claramente vencedor -ventiló el partido en hora y cuarto- de la pista Rafa Nadal, donde se libró una batalla entre dos tenistas en busca de su mejor versión en el circuito tras superar sus problemas físicos. Y además, logró su segunda victoria en el duelo personal con el transalpino, que hasta ahora había registrado un triunfo para cada uno.

Fils, que llegó a ser decimocuarto del circuito profesional, sigue mostrando a sus 22 años destellos en la capital catalana del jugador que deslumbró en su irrupción en el circuito, antes de verse frenado por una fractura por estrés en la espalda sufrida en Roland Garros 2025 que lo mantuvo cerca de ocho meses fuera de competición.

Y Musetti, a sus 24, continua intentando reencontrarse con su juego tras superar una lesión en el aductor derecho que sufrió en los cuartos de final del último Abierto de Australia.

El italiano perdió en su debut en el Masters 1.000 de Montecarlo, donde defendía final, lo que le hizo descender cuatro puestos en el 'ranking' ATP, y se marcha del Godó tras caer en cuartos.

Su presencia en el RCT Barcelona-1899 le ha servido, al menos, para ir cogiendo ritmo ante lo que le espera en lo que resta de temporada de tierra: defender las semifinales en los Masters 1.000 de Madrid y Roma y también la penúltima ronda en Roland Garros.

Este viernes se vio al tenista de Carrara bastante por debajo en acierto e intensidad que Fils, que, como ya hiciera el jueves contra Nakashima, impuso un ritmo feroz en el intercambio, con un tenis agresivo y una derecha afilada que buscaba apurar una y otra vez cada línea.

Así se deshizo de Musetti con un 6-3, cuando aprovechó su tercera bola de rotura en el octavo juego -ya había tenido otra desperdiciada en el cuarto- y cerró con autoridad la primera manga con su servicio.

En el segundo, el único 'top-ten' mundial que había sobrevivido a los octavos de final opuso algo más de resistencia, pero al final no pudo frenar a un rival en estado de gracia que sumó el doble de golpes ganadores que el italiano (28 a 14).

Un 'break' inicial permitió a Fils adelantarse por 3-0 en el segundo parcial y, a partir de ahí, solo tuvo que administrar la ventaja.

Con una nueva rotura en el sexto para ponerse 5-1 parecía que se acabaría el choque. Pero Musetti, en un último ejercicio de rebeldía, le devolvió el 'contra break' antes de verse superado con un nuevo y definitivo quiebre que finiquitaba el partido por 6-4.

El español Rafa Jódar o el británico Cameron Norrie, que disputarán el último partido de cuartos de final de este viernes, será el rival del Arthur Fils en semifinales.