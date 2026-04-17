Jódar-Fils y Rublev-Medjedovic, semifinales en Barcelona

Jódar, la esperanza española del torneo tras la retirada por lesión de Carlos Alcaraz, jugará en la capital catalana su primera semifinal en un ATP 500 tras fulminar al británico Cameron Norrie (24), por 6-3 y 6-2, en una hora y nueve minutos de partido.

A sus 19 años y en su primera temporada en el circuito profesional, el madrileño está exhibiendo un gran nivel tenístico en su primer Godó, al que llegó tras recibir una invitación de la organización después de estrenar su palmarés en el ATP 250 de Marrakech.

Este sábado librará un duelo inédito con Fils, que a sus 22 años está mostrando destellos del jugador que deslumbró en su irrupción en el circuito y que llegó a ser la decimocuarta raqueta mundial antes de sufrir una fractura por estrés en la espalda que le ha mantenido cerca de ocho meses fuera de competición.

En cuartos de final, el galo tumbó en tan solo hora y cuarto (6-3 y 6-4) al único 'top-ten' que aún sobrevivía en Barcelona, Lorenzo Musseti, novena raqueta mundial y segundo favorito.

El italiano buscaba reencontrarse con su juego tras superar una lesión en el aductor derecho que sufrió en los cuartos de final del último Abierto de Australia.

La primera semifinal del Godó la disputarán Andrey Rublev y Hamad Medjedovic. En su octava participación en el abierto barcelonés, el moscovita, número 15 de la clasificación ATP, alcanzó este viernes sus primeras semifinales.

Lo hizo tras superar sin excesivos problemas (6-4 y 6-3) al checo Tomas Machac (47), quien había accedido a la antepenúltima ronda sin jugar los octavos de final por la retirada de Alcaraz.

Enfrente tendrá a Medjedovic, la revelación del torneo. El balcánico, de 22 años, ya dio la sorpresa de octavos de final al eliminar al australiano Alex de Miñaur, séptimo del mundo y tercer favorito en Barcelona. Y este viernes, de nuevo, exhibió un tenis muy sólido para deshacerse del portugués Nuno Borges (7-6 y 6-2).