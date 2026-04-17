Rublev supera a Machac para alcanzar sus primeras semifinales en Barcelona

El ganador del Masters 1000 de Montecarlo 2023, habitual del torneo barcelonés desde su debut en 2015, se llevó un partido marcado por las dificultades al servicio (hasta nueve roturas en total) y una notable irregularidad general, imponiéndose finalmente gracias a una mayor solidez en los momentos decisivos.

Desde el inicio, a ambos se les hizo cuesta arriba sostener sus turnos de saque y se intercambiaron hasta cinco roturas en un primer set cuyo contexto ayudaba a entender esa inestabilidad.

El ruso perseguía sus primeras semifinales en el ATP 500 barcelonés; el checo, por su parte, buscaba estrenarse esta temporada en una penúltima ronda de esta categoría. Con tanto en juego, la tensión se filtró en el servicio y convirtió cada turno en un ejercicio de supervivencia.

El 4-4 al resto con el que respondió Machac parecía un golpe psicológico sobre la mente, a ratos frágil, del ruso, pero ocurrió justo lo contrario: reacción inmediata, 'break' de vuelta en el juego siguiente y, tras salvar otra bola de rotura, cerró el set por 6-4 al servicio.

La primera manga reforzó la confianza del ruso, que se mostró algo más firme sobre la arcilla. En la segunda, aprovechó la primera bola de rotura que tuvo para adelantarse (3-2). Ese quiebre en el quinto juego se antojaba una losa demasiado pesada para Machac, que aun así respondió con un nuevo 'break' para alargar el desenlace.

Sin embargo, un partido con hasta nueve roturas de servicio estaba condenado a resolverse al resto. Y así fue. El ruso acabó imponiéndose en ese terreno, firmando la victoria en su quinta bola de partido para citarse en semifinales con el serbio Hamad Medjedovic.