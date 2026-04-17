Shelton aparta a Fonseca de las semifinales

El norteamericano, segundo cabeza de serie, evitó la reacción del joven sudamericano de 19 años que igualó el encuentro al ganar la segunda manga. Y en el tercer set rompió el saque de Fonseca y asentó el desequilibrio para cerrar el encuentro con su solido servicio.

Era el primer encuentro entre el brasileño y el estadounidense. Shelton reconoció a pie de pista tras vencer al belga Alexander Blockx en octavos, que el duelo contra el brasileño era "un gran partido que llevaba mucho tiempo esperando y buscando" y que creía que creía que iba a ser un partido en el que "los fans se van a divertido mucho" porque son "dos jugadores a los que les gusta entretener".

Con esta victoria, el estadounidense jugó sus quintos cuartos de final de la temporada y alcanza su segunda semifinal del año en la que se medirá al ganador del duelo entre el canadiense Denis Shapovalov, décimo del mundo y el eslovaco Alex Molčan, 38 del ránking.