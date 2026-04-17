Zverev remonta ante Cerúndolo y ya está en semifinales de Múnich

Zverev, número 3 del ránking ATP, se repuso tras caer en el primer set, el cual llegó a dominar por 4-1, y terminó por vencer a un Cerúndolo que fue de más a menos y que se fue hasta los 40 errores no forzados, en dos horas y cuarto de partido.

En la continuación, el alemán reaccionó a la perfección, afianzó su primer servicio y dejó en blanco al argentino. Ya en el tercero y último, consiguió romper el servicio de Cerúndulo en dos ocasiones y no dio lugar a la sorpresa.

Así, Zverev encadena su quinta victoria consecutiva ante el argentino, que en sus tres primeros encuentros entre 2024 y 2025, había conseguido hacerse con la victoria.

Desde la última derrota en el Mutua Madrid Open el año pasado, el teutón, además de esta vez en Múnich, también se hizo con el triunfo en los Másters 1000 de Miami y Canadá, en la Copa Davis y en el Abierto de Australia, todos ellos disputados en 2025.

Ahora, en semifinales, Zverev se medirá a Cobolli, número 16 del ránking mundial, que hizo lo propio en cuartos ante el checo Vit Kopriva (6-3, 3-2), en un duelo que rozó la hora y media de duración.