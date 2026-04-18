Cash-Glaspool y Herbert-Vavassori lucharán por su primer título en Barcelona

Los británicos, que cerraron 2025 como números uno del mundo en su primera temporada completa como pareja, superaron en semifinales a los checos Adam Pavlasek y Patrik Rikl en un encuentro muy igualado de una hora y 38 minutos, resuelto en el 'super tie-break' (6-3, 6-7 y 12-10).

En la final se medirán a la dupla ítalo-francesa, que avanzó con mayor solvencia y sin ceder un set. Herbert y Vavassori derrotaron en una hora y cuarto de juego al monegasco Romain Arneodo y al australiano Marc Polmans por un doble 6-4.