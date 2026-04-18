Jódar: "Antes de entrar a pista mi padre me ha dicho que tenía que disfrutar"

"Antes de entrar en pista me lo dijo mi padre y me lo dije a mí mismo: tenía que disfrutar, era la prioridad. No se juega siempre unas semifinales en el Godó. He disfrutado mucho en la pista y con eso me quedo", explicó el madrileño en la sala de prensa del Real Club Tenis de Barcelona-1899.

El español acabó cediendo su opción de alcanzar su primera final en un ATP 500 en un encuentro "muy igualado, que se decidió por detalles", destacó.

"Es un recuerdo muy bonito. Ha sido mi primer Godó y ha sido una muy buena semana. Ahora toca seguir igual de humilde, trabajando tan duro como hasta ahora. Hay que continuar en esta línea, aprender de los errores y mantener los pies en el suelo", añadió Jódar.

El tenista español también subrayó su planteamiento táctico ante Fils y la capacidad de competir de tú a tú con un jugador que llegó a ser decimocuarto del mundo y que poco a poco vuelve a encontrar su mejor nivel en el circuito, tras una fractura por estrés en la espalda que lo mantuvo cerca de ocho meses alejado de la competición.

"Sabía cómo jugaba él, he planteado un partido que creo que ha salido bastante bien. He estado de tú a tú contra un jugador muy potente. He podido plantarle cara a un muy buen jugador y eso me da más motivación para seguir trabajando igual", indicó.

Finalmente, sobre su evolución en la gira de tierra batida, el español insistió en la necesidad de "mantener la calma" pese al triunfo en el ATP 250 de Marrakech y la semifinal en Barcelona, con la mirada ya puesta en la próxima semana en el Masters 1.000 de Madrid y sin compararse "con nadie".

"Sé que he empezado la gira de tierra batida con buen pie, pero tengo que seguir mi camino. Cada uno tiene su proceso; no porque ahora haya ganado muchos partidos significa que vaya a llegar lejos como esos grandes jugadores que mencionas (Alcaraz, Rafa Nadal...). Hay que afrontar los torneos de la mejor manera posible", concluyó.