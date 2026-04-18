Kostyuk y Podrez, final ucraniana en Rouen

Podrez, 209 del ránking WTA y que se estrena en el circuito en este 2026 se benefició de la retirada por lesión de su adversaria, la rumana Sorana Cirstea.

Previamente cumplió con su condición de primera cabeza de serie Kostyuk que ganó a la alemana Tatjana Maria por 6-3 y 6-0 en poco menos de una hora. La jugadora de Kiev, de 28 años, afronta el domingo la quinta final de su carrera. Ganó solo la de Austin en el 2023, su único título hasta el momento, y perdió las otras tres: en Brisbane este 2026 y en San Diego y Stuttgart en el 2024.

El torneo de Rouen, de categoría 250 y que se disputa sobre arcilla, seguirá con una campeona ucraniana después de que el pasado curso el triunfo fuera para Elina Svitolina.