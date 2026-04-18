Rublev remonta ante Medjedovic y jugará su primera final en Barcelona

El quinto cabeza de serie del torneo tuvo que remontar su partido ante Medjedovic, el único superviviente de la fase previa y una de las revelaciones en el abierto barcelonés, en el que apeó al australiano Alex de Miñaur, tercer favorito y séptima raqueta mundial, en los octavos de final.

El balcánico, de 22 años, estuvo siempre por delante en el primer set, que se llevó en un ejercicio de resistencia. La tuvo cuando salvó un bola de rotura en el primero juego y otras cuatro en el quinto, para quebrar el saque a continuación y cerrar el manga con su servicio para sellar el 6-3.

Pero Rublev se rehizo en el segundo. Más paciente en el intercambio y minimizando errores, logró esta vez sí, hacerle un 'break' a Medjedovic en el cuarto juego, a la primera oportunidad que tuvo en el segundo parcial.

En cambio, el serbio no tuvo ni una sola ocasión de quiebre en todo el segundo set, que se llevó el moscovita con una rotura final para hacer el 2-6 y equilibrar el marcador.

El tenista de Novi Pazar aguantó hasta que empezaron a flaquearle las fuerzas e intentaba acortar los puntos con constantes dejadas. Un recurso que no evitó que el balcánico volviera a ceder su saque en el sexto juego para dejar el partido encarrilado a su adversario.

Y es que Medjedovic, con algunos problemas físicos, ya no tuvo fuerzas para reaccionar. Un revés a la red, una derecha varios metros sobre la línea de fondo e incluso una doble falta evidenciaron que ya no estaba en el partido.

Y Rublev, que este año había alcanzado las semifinales en el ATP 250 en Hong Kong y en los ATP 500 de Doha y Dubai, por fin disputará su primera final de 2026.

Será también la primera en Barcelona -en ocho participaciones- para el ruso, que este domingo se medirá por el título al vencedor del duelo entre el español Rafa Jódar y el francés Arthur Fils.