Rybakina y Muchova, por el título

La kazaja no acusó el esfuerzo del viernes, cuando necesitó casi tres horas y otros tantos sets para superar dos puntos de partido y sacar adelante el duelo ante la canadiense Leylah Fernandez, y ganó con solvencia a Andreeva por 7-5 y 6-1, en una hora y 17 minutos.

Es la segunda vez que la campeona del Abierto de Australia, segunda jugadora del mundo, jugará por el título de este evento que ya ganó en el 2024. Rybakina acumula doce títulos y afronta la vigésima cuarta final de su carrera, la tercera del 2026 después del triunfo en MElbourne y la derrota en Indian Wells, contra la bielorrusa Aryna Sabalenka.

El segundo triunfo en cinco enfrentamientos ante la joven rusa, pupila de Conchita Martínez, la llevó a la final del domingo donde se enfrentará a la checa Karolina Muchova que elminó previamente a la cuarta cabeza de serie, la ucraniana Elina Svitolina en tres sets (6-4, 2-6 y 6-4).

Igual que hizo el viernes contra la estadounidense Coco Gauff en los cuartos de final, Muchova superó a una rival a la que aún no había vencido. Superó a Svitolina por primera vez en cuatro intentos. Muchova ahora jugará por su tercer título profesional, el segundo de la temporada, dos meses después de su título WTA 1000 en el Doha.