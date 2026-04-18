Shelton supera a Molcan y jugará la final contra Cobolli, verdugo de Zverev

El jugador de Atlanta, de 23 años, aspira a lograr su segundo título en 2026 tras el de Dallas y el quinto de su carrera, el segundo en arcilla después del que consiguió en Houston en 2024.

El mejor tenista actualmente de Estados Unidos, por encima de Taylor Fritz, tardó una hora y 37 minutos en situarse en la séptima final de su carrera. Shelton está a punto de entrar en el top cinco e igualar su mejor puesto en la clasificación ATP que ahora está en poder del canadiense Felix Auger Aliassime.

Shelton jugará la final contra el italiano Flavio Cobolli, que dejó el torneo sin su jugador favorito y vigente campeón, el alemán Alexander Zverev, tercero del 'ranking', al que ganó en la otra semifinal por un doble 6-3.

Será el sexto duelo entre Shelton y Cobolli, el segundo en arcilla.

El transalpino ganó los dos primeros, en Ginebra, en tierra, y en Washington, pero los tres últimos se los apuntó el estadounidense, todos el pasado curso, en Acapulco, Toronto y París.