Ben Shelton gana el Abierto de Múnich tras vencer a Cobolli, verdugo de Zverev

Shelton sumó un nuevo título a su palmarés junto al conseguido en Dallas este 2026, en febrero pasado y el Masters 1000 de Canadá en 2025.

Desde el primer set se impuso el juego del estadounidense, aunque Cobolli, verdugo de Zverev en semifinales, entró en una buena dinámica y siguió compitiendo, se llevó dos juegos frente a los seis de Shelton, que ganó el primer juego.

Poco a poco se fue animando el italiano, para adelantarse en el segundo set por 2-1, pero poco le duró la alegría tras el empate 3-3 en el juego, ya que el buen nivel de saque del de Atlanta dio pocas opciones al italiano.

Las bolas profundas y complicadas de Cobolli pusieron en un apuro al estadounidense en el segundo set, que se convirtió en un tira y afloja entre ambos contendientes hasta llegar al cinco iguales.

Tras varias roturas del servicio por parte de Shelton que generaron presión en el italiano, logró un 'break' crucial y finalmente los dos últimos juegos cayeron del lado del estadounidense (7-5) para proclamarse campeón del Abierto de Múnich.