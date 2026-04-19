Fils: "Estoy feliz de poner mi nombre entre los mejores campeones de este deporte"

"Me siento muy bien en Barcelona. Aquí han ganado algunos de los mejores campeones que ha tenido este deporte, quizá los más grandes de su historia. Así que me hace muy feliz poder poner mi nombre junto al de ellos", apuntó el tenista galo desde la sala de prensa del Real Club de Tenis Barcelona-1899.

Desde el 23 de septiembre de 2024, cuando conquistó el ATP 500 de Tokio, Fils no había vuelto a levantar un título. Entre medias, una fractura por estrés en la espalda le mantuvo ocho meses alejado de la competición durante 2025, un parón que hace que este título le sepa "muy bien".

El francés, que llegó a ocupar el puesto número 14 del ranquin mundial, ganó el primer set con autoridad y parecía encaminar el segundo con la misma autoridad. Sin embargo, con 5-4 y 40-0 a su favor, desaprovechó tres bolas de partido, una situación que atribuye a la propia sensación de verse cerca de la victoria.

"Solo tenía que mantener la calma. Si llegaba al tercer set, llegaría, no era un problema. Pero en esas situaciones es muy difícil conservar la misma actitud y la misma mentalidad, porque empiezas a pensar: 'voy a ganar'. Y lo mejor es vivir el presente, no proyectarse. Creo que me proyecté demasiado", reflexionó.

Fils asume esa experiencia como parte del aprendizaje de cara a los próximos torneos, en los que cree que todavía puede "mejorar aún más". Pese a calificar la semana como "positiva", reconoce que todavía está "lejos" del jugador que irrumpió con fuerza en el circuito antes de su lesión.

"Probablemente ha sido mi mejor partido de la semana, pero creo que todavía puedo hacerlo mejor. He jugado a un gran nivel, pero he fallado un par de golpes y no he sacado como quería. Hoy ha habido un par de cosas que puedo mejorar", opinó Fils.