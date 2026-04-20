Alcaraz: "Que fuerce para este Roland Garros me puede perjudicar en el futuro"

Alcaraz se dañó la muñeca la pasada semana en el transcurso del partido de segunda ronda del Trofeo Conde de Godó en Barcelona ante el checo Tomas Machac. Fue atendido por el médico de pista y, aunque ganó el encuentro, se retiró del torneo.

En Madrid, dónde recibió el Premio Laureus al mejor deportista de 2025, se le vio con una llamativa férula para inmovilizar esa muñeca, algo que ha generado cierta preocupación.

"Voy a hacerme una prueba igual a la que me hice pero ahora con más tiempo desde que me lesioné", dijo en conferencia de prensa Alcaraz, que no quiso valorar en porcentaje las posibilidades de estar en Roland Garros.

"Porcentaje no sé decir. Veremos a ver qué pasa pero tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante, y que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar para el futuro. Veremos la prueba y veremos que sale pero prefiero volver más tarde y muy bien que pronto y mal. Hay que cuidarse que la carrera puede ser larga", declaró.

El tenista español dijo que de ánimos está "bien" y que este tipo de lesiones "en el deporte profesional son pequeños baches que hay por el camino".

"Hay que levantarse mejor, más fuerte, y vamos a intentar estar en las pistas lo más pronto posible", manifestó Alcaraz, que se considera un jugador mucho más maduro que cuando empezó a competir en el circuito.

"He aprendido a llevar la presión y a cómo enfocar la carrera para disfrutar tanto dentro como fuera. Todavía hay veces que me cuesta lidiar con la presión y las expectativas de la gente pero lo principal es disfrutar", argumentó.

La ausencia en el torneo de Madrid permitirá al italiano Jannik Sinner seguir como número uno del ránking ATP y aumentar su ventaja de puntos respecto del español.

"No es nada que me preocupe. Dije en Montecarlo que estaba bien sin lesión y que iba a perder el número uno igualmente. La batalla está siendo bonita con Jannik pero la carrera es muy larga, hay muchos años por delante e intentaré hacerlo lo mejor posible. El número uno llegará después de hacer las cosas bien. Lo importante ahora es recuperarse, entrenar bien y veremos si recuperamos el número uno", apuntó.

"Lo que tengo claro es que perderme el torneo (Madrid) duele mucho pero son cosas que pasan en el mundo profesional y hay que aceptarlas como una manera de aprendizaje para el futuro, como algo que te hará más fuerte. No tengo miedo de saltarme lo que me tenga que saltar. De esta lesión tengo que recuperarme muy bien si no quiero que me perjudique en el futuro", concluyó.